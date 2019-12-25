Считавшийся пропавшим петербургский актер погиб в Ленобласти

У актера остались жена и пятеро детей.

В воскресенье, 4 октября, стало известно, что пропавший актер Сергей Горячев погиб в Ленобласти. Об этом сообщили "Невские Новости".

Рожственники Сергея Горячева начали искать мужчину накануне, 3 октября. Мужчина уехал в сторону поселка Рождество и не выходил на связь. Оказалось, что 2 октября он погиб. Актер делал печку, сорвался с крыши и скончался от полученных травм. У него остались жена и пятеро детей.

Сергей Горячев работал в кукольном театре "Виноград", маленькие зрители называли актера "дедушкой с добрыми глазами".

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Фото: vk.com/teatrvinograd