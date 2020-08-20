Неработающими пенсионерам пенсию увеличили на 6,6% с начала 2020 года.

Счетная палата зафиксировала рост пенсии в июле на 10% - на 1,010 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчёте ведомства за первое полугодие 2020 года.

Отмечается, что к середине 2020 года средний размер пенсии в России составляет 16 492 рубля. Также известно, что средний размер пенсии составляет 30,4% от размера средней зарплаты в стране — против 29,6% в начале года.

Неработающими пенсионерам пенсию увеличили на 6,6% с начала 2020 года. При этом с 1 августа она выросла на 279 рублей.

Ранее в Пенсионном фонде напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет.

Видео: kremlin.ru