Счетная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России

Базовый сценарий предполагает сокращение российского ВВП на 4,2%.

Счётная палата впервые подготовила собственный экономический прогноз на 2020 и последующие годы. Он предполагает два сценария – базовый и шоковый.

Первый из них вполне соответствует официальному прогнозу Минэкономразвития. В нём сказано, что самый сильный удар пандемия коронавируса нанесла по российской экономике во втором квартале 2020 года. При этом новых строгих карантинных ограничений правительство вводить уже не будет, как и в большинстве стран.

Шоковый сценарий предполагает продолжение пандемии осенью и зимой, а также весной 2021 года со строгими коронавирусными ограничениями. Это станет стрессовым сценарием для экономик. Однако данный прогноз исключает падение цен на нефть, как весной 2020.

Базовый сценарий предполагает сокращение российского ВВП на 4,2%, стрессовый – на 4,8. Оба прогноза предполагают, что в 2021 году экономика России начнёт вновь расти.

Ранее в Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам.