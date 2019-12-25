В Минэкономразвития предложили выдавать кредиты по водительским правам

Анатолий Аксаков подчеркнул, что граждане не всегда носят с собой паспорт.

В кабмин отправили законопроект, который позволяет использовать водительские права для получения финансовых услуг. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Минэкономразвития.

Законодательство обязывает финансовые организации идентифицировать личность человека перед тем, как выдать ему кредит или оказать другие услуги. Новый законопроект позволит использовать водительское удостоверение лишь для упрощенной идентификации и операций, в которых не участвуют большие денежные суммы. Это, например, потребительские кредиты на сумму до 15 тысяч рублей или получение выигрыша в лотерею на сумму до 100 тысяч. Также водительские права подойдут для заключения договора с негосударственным пенсионным фондом.

Сейчас упрощённая идентификация личности предполагает предоставление финансовой организации своего ФИО, номера паспорта, телефона и данных ИНН, СНИЛС или полиса ОМС. Теперь этот список предлагают пополнить водительскими правами.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подчеркнул, что граждане не всегда носят с собой паспорт, так как он занимает много места. Водительские права меньше по размеру, и поэтому удобнее. При этом в России, считает депутат, много автомобилистов – и они носят удостоверение водителя с собой. В Минэкономразвития рассчитывают на то, что документ внесут в Госдуму в конце 2020 или в начале 2021 годов.

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