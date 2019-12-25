В СП рассказали о сценариях по укреплению курса рубля по отношению к доллару.

Счетная палата России спрогнозировала укрепление рубля в 2021-2023 годах. Об этом сообщается в документе, опубликованном в среду ведомством. Эксперты ожидают, что национальная валюта в 2020 году сохранит среднегодовой номинальный курс по отношению к доллару на уровне 69,2, в 20201 - на уровне 68,7, в 2022 году - на уровне 68,4.

При этом ключевая ставка Центробанка останется на протяжении этих лет на уровне 4-4,25%. Специалисты уточнили, что денежно-кредитная политика останется мягкой, а обменный курс будет стремиться к обоснованному равновесному значению.

В официальном прогнозе от Минэкономразвития говорят о курсе рубля к доллару в 71,2, к 2023 году - 73,8 рубля за доллар. Счетная палат также предложила второй, более консервативный сценарий развития ситуации. Он произойдет, если "вторая волна" коронавируса будет затяжной, а карантинные ограничения продлятся до конца весны или начала лета 2021 года.

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Фото: Piter.tv