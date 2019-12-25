Глава СП сравнил расходы мировых держав и России на обеспечение систем здравоохранения и образования.

Алексей Кудрин призвал удвоить расходы на здравоохранение и образование. Об этом глава Счетной палаты заявил в рамках выступления на пленарном заседании форума стратегов. Трансляцию мероприятия вел телеканал "Россия-24". Эксперт напомнил, что ведущие страны мира тратят на отрасль образования около 5-8% от ВВП, в то время как Россия - только 3,7-3,8%.

Ведущие страны поставили себе задачу достигать в среднем 5%, а наиболее передовые - 7-8% ВВП. То есть вкладывают в человека,.. чтобы получить нового специалиста, самого компетентного, умеющего работать на самом новом оборудовании. Без этого в общем не сложится новых производств, просто некому будет их создавать Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

По словам Кудрина, аналогичная ситуация наблюдается и в сфере здравоохранения. В России на направление идет около 4% от ВВП, а в ведущих государствах мира - порядка 7-8% от ВВП. Глава СП предложил найти средства на развитие двух направлений. Он напомнил, что в стране часто неравномерно распределяют субсидию среди предприятий, что приводит к снижению конкурентных возможностей.

Значит это - увеличение заимствований, правительство на это идет... Это и уменьшение дотаций государственным компаниям, субсидии, те, которые неравномерно распределяются, поддерживают обычные виды деятельности Алексей Кудрин, глава Счетной палаты

Кудрин предложил пересмотреть госпрограммы, чтобы сделать их более эффективными.