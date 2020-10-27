Кудрин предложил пересмотреть госпрограммы, чтобы сделать их более эффективными

Глава СП объяснил, что программы нуждаются в совершенствовании.

Алексей Кудрин предложил пересмотреть государственные программы, чтобы сделать их более эффективными. Об этом глава Счетной палаты заявил в рамках пленарного заседания онлайн-этапа "Форума стратегов-2020". Мероприятие транслировал телеканал "Россия-24".

Сегодня поднялась полемика о том, как перестроить госпрограммы, которые существовали много лет. Вот в них теперь новые звенья федеральных проектов и нацпроектов имплементированы. Программы сегодня требуют пересмотра. Не отказ от них полностью, а их в общем-то существенное совершенствование Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Эксперт уточнил, что программы имеют слишком много и не всегда сбалансированные показатели. По его мнению, вся эта административная система очень сложно управляется. Он призвал сделать эти программы более лаконичными и понятными для обычных граждан, а не только для чиновников и управленцев. Кудрин предложил разделить управление проектами и процессами.

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Видео: YouTube / Форум стратегов: онлайн трансляции



