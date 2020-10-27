Глава СП рассказал о целях в российской госполитике.

Алексей Кудрин заявил о росте нищеты в мире из-за пандемии коронавируса. Об этом глава Счетной палаты заявил в рамках форума стратегов. Чиновник заметил, что проблема давно решена в РФ, хотя в мире она по-прежнему остается одной из ключевых. Эксперт призвал ориентироваться в государственной политике на четкие цели, чтобы повысить качество жизни граждан РФ.

В начале пандемии 8,2% населения мира жили на средства менее 1 доллара в день. Это нищета. А сейчас, в период пандемии, эта цифра увеличилась до 8,8%....Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели Алексей Кудрин, глава Счетной палаты России

Эксперт напомнил, что именно величина ежедневных расходов людей является признанными в мире критерием бедности. При этом человек должен получать около доллара в день, чтобы считаться нищим.

Кудрин заявил, что снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2-4,8%.

Видео: YouTube / Форум стратегов: онлайн трансляции