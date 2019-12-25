Кудрин заявил, что снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2-4,8%

Снижение ВВП в 2020 году превысит прогнозное значение.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам заявил, что снижение ВВП РФ в 2020 году может составить 4,2-4,8%.

Он отметил, что снижение ВВП в 2020 году превысит прогнозное значение. Кудрин считает, что уменьшение внутреннего валового продукта составит от 4,2% до 4,8%". Всё зависит от того, по какому сценарию в дальнейшем будет развиваться ситуация в экономике.

Макропрогноз от Минэкономразвития рассчитывал, что российский ВВП в 2020 году упадёт на 3,9%.

Ранее Кудрин не исключил падения ВВП России в 2020 году более чем на 5%. Экономические прогнозы правительства на период с 2021 по 2023 годы он назвал слишком оптимистичными, так как они не учитывают вторую волну COVID-19 в стране. По его мнению, в 2022 и 2023 году экономика России будет расти не больше, чем на 2,5% в год.

Фото: pixabay.com