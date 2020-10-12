В первом квартале 2021 года экономике России придётся столкнуться с определёнными трудностями.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин не исключил падения ВВП России в 2020 году более чем на 5%. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Экономические прогнозы правительства на период с 2021 по 2023 годы он назвал слишком оптимистичными, так как они не учитывают вторую волну COVID-19 в стране. По его мнению, в 2022 и 2023 году экономика России будет расти не больше, чем на 2,5% в год.

Высока вероятность, что и этот год будет закрыт с более низкими показателями. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он считает, что в первом квартале 2021 года экономике России придётся столкнуться с определёнными трудностями, поэтому ВВП может упасть сильнее, чем прогнозируется. Кудрин отметил, что коронавирусные ограничения ударят по малому и среднему бизнесу сильнее, чем ожидалось.

Отметим, что Минэкономразвития считает, что в 2021 году ВВП РФ снизится примерно на 4%.

Ранее Кудрин рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным.

Видео: YouTube / TASS