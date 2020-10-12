Кудрин рассказал о своих отношениях с Владимиром Путиным

Он рассказал, что дочки Путина играли с его лабрадором.

Глава Счётной палаты, экс-министр финансов и бывший вице-премьер, Алексей Кудрин рассказал о своих отношениях с президентом России Владимиром Путиным в интервью агентству ТАСС.

По его словам, на "ты" с главой государства он общается не по работе, во время житейских разговоров. Кудрин развеял слухи о том, что первое время после переезда в Москву Путин жил у Кудрина на даче в Архангельском. Глава Счётной палаты назвал эти истории легендой и отметил, что они действительно жили рядом.

И Владимир Владимирович нередко по-соседски вместе с дочками приходил к нам в гости. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он рассказал, что дочки Путина играли с его лабрадором и, возможно, поэтому впоследствии в семье президента появилась собака Кони.

Кудрин рассказал, что Санкт-Петербург подарил ему много знаковых знакомств, но встреча с Путиным повлияла на жизнь больше всего.

Я город люблю, окончил там университет, который подарил мне, можно сказать, все - знания, профессию, учителей, друзей.

Он вспомнил о том, что вместе с Путиным они начинали работать в администрации Санкт-Петербурга — на постах заместителей первых заместителей мэра.

Ранее Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году.

Видео: YouTube / TASS