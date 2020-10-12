Его охраняли сотрудники ФСО по распоряжению Владимира Путина.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, что на него готовилось покушение в 2005 или 2006 году из-за того, что он отказал в льготах частной компании, которая получала дотации из бюджета, а после должна была их возвращать. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

По словам Кудрина, за время его работы министром финансов и вице-премьером с 2000 по 2011 годы он почти не пользовался услугами личной охраны. Исключением, по его словам, стал период 2005-2006 года.

Когда, по данным спецслужб, на меня готовилось покушение. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты

Он рассказал, что до времени, пока риски не исчезли, по распоряжению Владимира Путина его охраняли сотрудники ФСО.

Кудрин подчеркнул, что в то время в правительстве пересматривались многие шаги, принятые министрами в девяностые. Он даже не встречался с представителями той компании, так как считал это обычной рутинной работой.

Принципиально зачищали старые хвосты, и я не мог предположить, что кто-то способен на крайние шаги.

Он добавил, что спецслужбы после добыли подробный план покушения.

Ранее Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-5%.

Видео: YouTube / TASS