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Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-5%

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Зима и весна 2021 года будут тяжёлыми с точки зрения экономического роста.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-5%. Мнением он поделился во время выступления в Совете Федерации.

Он отметил, что нынешний бюджет рассчитывался, исходя из макроэкономического прогноза, который предполагал восстановительный рост уже в 2021 году. Однако он не учитывал второй волны пандемии COVID-19. Кудрин заявил, что она уже началась.

И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу.

Алексей Кудрин, глава Счётной палаты РФ

Он поделился предположением, что зима и весна 2021 года будут тяжёлыми с точки зрения экономического роста, что сделает показатели не такими оптимистичными, как это заложено в бюджете.

Ранее Кудрин заявил, что приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ.

Видео: YouTube / Совет Федерации

 

Теги: бюджет 2021, кудрин, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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