Зима и весна 2021 года будут тяжёлыми с точки зрения экономического роста.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал падение ВВП России в 2020 году на 4-5%. Мнением он поделился во время выступления в Совете Федерации.

Он отметил, что нынешний бюджет рассчитывался, исходя из макроэкономического прогноза, который предполагал восстановительный рост уже в 2021 году. Однако он не учитывал второй волны пандемии COVID-19. Кудрин заявил, что она уже началась.

И тем самым падение ВВП этого года все-таки, наверное, будет больше, чем по официальному прогнозу. Алексей Кудрин, глава Счётной палаты РФ

Он поделился предположением, что зима и весна 2021 года будут тяжёлыми с точки зрения экономического роста, что сделает показатели не такими оптимистичными, как это заложено в бюджете.

Ранее Кудрин заявил, что приватизация позволит избежать повышения налогов в РФ.

Видео: YouTube / Совет Федерации