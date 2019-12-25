Рост заработных плат в образовании увеличился в 1,95 раза.

Счетная палата выявила недоплаты бюджетникам в половине регионов. Об этом говорится в отчёте ведомства по выполнению майских указов президента 2012 года.

Отмечается, что указы позволили обеспечить опережающий рост зарплат работников бюджетной сферы, однако в некоторых регионах по отдельным сегментам работников не достигли целевых показателей.

В целом по экономике в 2012–2019 годах зарплата выросла в 1,8 раза. цитата из отчёта Счётной палаты

При этом рост заработных плат в образовании увеличился в 1,95 раза, в здравоохранении и сфере социальных услуг - в 2,1 раза.

Майские указы 2012 года предполагали, что к концу 2018 году зарплаты учителей в учреждениях разного уровня, социальных работников и младшего среднего медперсонала должны быть на уровне не менее 100% от средней по региону. Заработные платы врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.

Счётная палата выявила, что данную задачу выполнить полностью не удаётся. Проверка показала, что в ряде регионов нужные показатели достигнуты не были. Например, по младшему и среднему персоналу добиться нужных результатов не смогли 48 регионов, по педагогам в дошкольных учреждениях — 43 региона.

Ранее Счетная палата России предложила усовершенствовать налог для самозанятых.

Фото: pixabay.com