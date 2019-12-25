За время действия нового налогового режима бизнес вывел из тени 209 миллиардов рублей дохода.

Счетная палата России предложила усовершенствовать налог для самозанятых при помощи дополнительных стимулов. Ведомство выступило с предложениями по итогам мониторинга того, как действует законодательство в этой сфере.

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря в России насчитывается 1,434 миллиона человек. За время действия нового налогового режима бизнес вывел из тени 209 миллиардов рублей дохода.

Счётная палата сообщает, что предприниматели пока не злоупотребляют налоговым режимом для самозанятых. При этом индивидуальные предприниматели стали меньше платить по системе единого налога на вмененный доход — это вызывает беспокойство у аудиторов палаты. В некоторых случаях сумма была меньше в семь раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы писали, что в Петербурге арендаторы городской недвижимости получат отсрочку по арендной плате.

Фото: pixabay.com