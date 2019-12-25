Счетная палата сообщила о неэффективности системы соцподдержки в регионах

Аудиторы рассказали о проблемах с соцподдержкой населения.

Счетная палата сообщила о неэффективности системы социальной поддержки в регионах. Об этом рассказали представители проверки государственной программы на Дальнем Востоке и Байкальском регионе. В СП считают, что расходы из бюджетной системы растут, однако эти средства не доходят до граждан.

Из 12 регионов, с учетом Иркутской области, в восьми - доходы населения ниже прожиточного минимума прокомментировал аудитор Сергей Штогрин

Специалист напомнил, что на Дальнем Востоке есть соответствующие надбавки и коэффициенты, но даже данные меры не позволили многим жителям региона достичь доходов выше прожиточного минимума.

В СП рассказали,что на соцподдержку в 2017 году из бюджетов выделялось 163,9 млрд рублей. Из этой суммы только 22,9 млрд рублей шли из государственного бюджета, остальные средства - из региональных бюджетов. В 2018 году соотношение сохранилось: 171,1 млрд рублей идут из региональных средств, 24,4 млрд рублей - из федеральных.

Аудитора заметили, что Минтруд отчитался о практически 100% выполнении обязательств по предоставлению соцгарантий гражданам в регионах, включая Дальний Восток. В Счетной палате заявили, что не могут понять, кто действительно получил поддержку, так как на данный момент отсутствуют методики определения.

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