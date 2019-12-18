Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ РФ по развитию финрынка

Аналитики объяснили, почему они так считают.

Счётная палата сочла неэффективной программу ЦБ РФ по развитию финрынка. ЦБ практически полностью выполнил план мероприятий на трехлетку (97,8%). Однако ожидаемых результатов ведомство не достигло. Об этом сообщило агентство Regnum.

К такому выводу пришли аналитики, изучившие программы 2016-2018 и 2019-2021 годов. В СП рассказали, что невыполненными остались 8 из 13 целевых показателей эффективности. Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут лишь один. Он характеризует величину активов страховых организаций

Ранее Piter.tv писал о том, что контрольно-счетная палата проверит бюджеты Шушар и округа "Георгиевский".