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Счетная палата сочла неэффективной программу ЦБ РФ по развитию финрынка

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Аналитики объяснили, почему они так считают.

Счётная палата сочла неэффективной программу ЦБ РФ по развитию финрынка. ЦБ практически полностью выполнил план мероприятий на трехлетку (97,8%). Однако ожидаемых результатов ведомство не достигло. Об этом сообщило агентство Regnum.

К такому выводу пришли аналитики, изучившие программы 2016-2018 и 2019-2021 годов. В СП рассказали, что невыполненными остались 8 из 13 целевых показателей эффективности. Из семи показателей развития секторов финансового рынка достигнут лишь один. Он характеризует величину активов страховых организаций

Ранее Piter.tv писал о том, что контрольно-счетная палата проверит бюджеты Шушар и округа "Георгиевский".

Теги: счетная палата, финансовый рынок, центробанк, экономика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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