Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Соловьева

Анализ потраченных федеральных средств на поддержку СМИ запланирован на 2021 год.

Счетная палата проверит эффективность трат на шоу Владимира Соловьева. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Чиновники отметили, что проверку на траты, которые направляются на поддержку СМИ из федерального бюджета, пройдут и другие проекты ВГТРК, Общественного телевидения России и "Российской газеты". Исследования запланированы на 2021 год.

Проверка эффективности субсидирования организаций в сфере массовых коммуникаций и оценка соответствия их развития тенденциям современного медиапространства в 2018-2019 годах и истекшем периоде 2020 года раздел СП России

В ВГТК входит несколько телеканалов и радиостанций, в том числе и "Россия", на котором выходит общественно-политическое ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Кроме данных СМИ инспекция изучат расходы Роспечати, а также использование телевизионного центра "Останкино" в Москве. В общей сложности в ведомстве запланировано 400 проверок.

Счетная палата проверила, как используются средства, выделенные на сокращение дефицита школ.

Фото: Piter.tv