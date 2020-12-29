Счетная палата проверила, как используются средства, выделенные на сокращение дефицита школ

На эти цели городу было выделено 9,7 миллиарда рублей.

Во вторник, 12 января, специалисты Счетной палаты рассказали, что проверили расходование средств из резервного фонда. Деньги должны были пойти на сокращение дефицита школ в Петербурге, сообщил "Петербургский Дневник".

Правительство России выделило на эти цели 9,7 миллиарда рублей. На эти средства чиновники города создали более 7,1 тысячи дополнительных мест, но полностью покрыть существующий в городе дефицит объектов социальной инфраструктуры не удалось. Эксперты нашли причину в высоких темпах строительства жилья, которые значительно опережают ввод социальных объектов.

Отметим, что проверка проводилась за 2019 год и первые пять месяцев 2020 года. Власти города выкупили в госсобственность 27 объектов недвижимого имущества, из них – 4 школы.

По данным издания, губернатор Петербурга не раз отмечал, что городу потребуется 309 миллиардов рублей, чтобы ликвидировать дефицит детских садов, школ и медучреждений до 2024 года.

Ранее мы писали, что Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным.

Фото: Piter.TV