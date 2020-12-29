По словам министра, очное обучение — традиционный формат.

Минпросвещения не намерено заменять очное обучение в школах дистанционным. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам министра, очное обучение — традиционный формат. Тогда как дистанционный оказался лишь временной мерой в школах в 2020 году.

Когда из-за эпидемии, чтобы сохранить здоровье учителей, учеников, школы были переведены на домашнее обучение. Сергей Кравцов, министр просвещения России

Он отметил, что сейчас, если возникает необходимость, школы переходят на дистанционный формат обучения.

Ранее Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию нацпроектов.

Видео: Youtube/Россия 24