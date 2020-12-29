Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию нацпроектов

Глава России также напомнил о необходимости контроля за выборами в Госдуму.

Владимир Путин призвал прокуратуру обратить внимание на реализацию национальных проектов, защиту окружающей среды и обеспечение законности на грядущих выборах в нижнюю палату парламента. Об этом президент РФ заявил в видеообращении к сотрудникам надзорного ведомства. Государственный лидер поздравил работников с профессиональным днем. Выступление политика транслировалось по телеканалу "Россия-24".

Самого серьезного внимания требуют и другие направления, среди них надзорное сопровождение реализации национальных проектов и защита окружающей среды, а также обеспечение законности в ходе предстоящих в этом году выборов в Государственную думу Владимир Путин, президент РФ

По мнению Владимира Путина, в каждом конкретном случае сотрудники прокуратуры должны требовать полного восстановления нарушенных прав или закона. Он призвал прокуроров действовать принципиально и твердо. По словам политика, для этого у них "достаточно полномочий и компетенций".

Путин призвал прокуратуру наращивать усилия в борьбе с экстремизмом.

Видео: kremlin.ru