Глава России поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

Владимир Путин призвал прокуратуру наращивать усилия в борьбе с экстремизмом. Об этом российский лидер заявил в обращении к сотрудникам надзорного ведомства. Политик заметил, что эффективному решению поставленных задач в сфере защиты прав и законных интересов граждан РФ поможет усиление конституционно-правового статуса ведомства. Выступление политика транслировал телеканал "Россия-24".

Конечно, следует наращивать усилия в борьбе с экстремизмом, преступностью, жестко пресекать коррупцию и нецелевое расходование бюджета...Уверен, новации позволят добиваться главного - чтобы наши граждане чувствовали, что они находятся под надежной защитой закона Владимир Путин, президент России

Глава России напомнил, что в 2020 году правовой статус Прокуратуры был значительно усилен. Правительство закрепило основные полномочия по надзору за соблюдением Конституции и законов. Также определен новый порядок назначения чиновников на руководящие должности в ведомстве, а также повышены гарантии независимости и прозрачности работы инстанции.

Путин заявил, что более 48 тысяч человек вернулись в Карабах.

Видео: kremlin.ru