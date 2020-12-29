Путин и Асад договорились не разглашать детали визита в Сирию год назад

Власти провели глубокую оценку всех угроз и старались не возбудить интерес к визиту.

Президента России Владимир Путин прилетел в Дамаск. Однако сначала поездку пытались представить как визит министра обороны страны Сергея Шойгу.

Известно, что политики провели анализ всех угроз.

Мы должны были организовать выполнение всех задач по обеспечению безопасности визита, не раскрывая сути замысла и цели этих мероприятий начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

Во время визита в Дамаск Путин посетил мечеть Омейядов, потому что хотел взглянуть на голову Иоанна Крестителя.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал благополучия.

Видео: YouTube / Россия 24