Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал благополучия

Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области.

В минувшую среду, 6 января, президент России Владимир Путин пожелал россиянам в Рождество благополучия и исполнения желаний. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства встретил Рождество в Новгородской области. Владимир Путин приехал в церковь Николы-на-Липне.

Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду Владимир Путин.

Президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.

Ранее мы сообщали о том, что на Камчатке при обрушении льда один человек погиб и три пострадали.