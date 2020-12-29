Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал благополучия

В минувшую среду, 6 января, президент России Владимир Путин пожелал россиянам в Рождество благополучия и исполнения желаний. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства встретил Рождество в Новгородской области. Владимир Путин приехал в церковь Николы-на-Липне.
Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду
Владимир Путин.
Президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.
Ранее мы сообщали о том, что на Камчатке при обрушении льда один человек погиб и три пострадали.
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