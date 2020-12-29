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Путин поздравил россиян с Рождеством и пожелал благополучия

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Российский лидер встретил Рождество в Новгородской области.

В минувшую среду, 6 января, президент России Владимир Путин пожелал россиянам в Рождество благополучия и исполнения желаний. Соответствующее поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства встретил Рождество в Новгородской области. Владимир Путин приехал в церковь Николы-на-Липне.

Этот чудесный праздник озаряет мир светом добра и любви, дарит миллионам людей радость и надежду

Владимир Путин.

Президент пожелал успехов, благополучия и исполнения желаний.

Ранее мы сообщали о том, что на Камчатке при обрушении льда один человек погиб и три пострадали.

Теги: путин, рождество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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