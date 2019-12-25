На уровне прошлого года пенсионный прожиточный минимум остался в 24 регионах России.

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера. Ведомство считает, что смена методики не приведёт к росту данной выплаты. Такие выводы содержатся в отзыве СП к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021.

Отмечается, что если прожиточный минимум пенсионеров не растёт длительный срок, то это может привести к сокращению данной выплаты. Так, например, на уровне прошлого года пенсионный прожиточный минимум остался в 24 регионах России. Из-за этого общий прирост пенсий там выразился в значениях от нуля до десяти рублей.

Ранее глава Минтруда заявил, что прожиточный минимум в 61 регионе занижен.

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