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Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера
Сегодня, 9:05
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matveyvn

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера

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На уровне прошлого года пенсионный прожиточный минимум остался в 24 регионах России.

Счетная палата оценила изменение расчета прожиточного минимума пенсионера. Ведомство считает, что смена методики не приведёт к росту данной выплаты. Такие выводы содержатся в отзыве СП к проекту бюджета Пенсионного фонда РФ на 2021. 

Отмечается, что если прожиточный минимум пенсионеров не растёт длительный срок, то это может привести к сокращению данной выплаты. Так, например, на уровне прошлого года пенсионный прожиточный минимум остался в 24 регионах России. Из-за этого общий прирост пенсий там выразился в значениях от нуля до десяти рублей.

Ранее глава Минтруда заявил, что прожиточный минимум в 61 регионе занижен.

Фото: pixabay.com

Теги: пенсии, прожиточный минимум, счетная палата
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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