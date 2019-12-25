К 2024 году мощности полигонов ТКО будут исчерпаны в 32 регионах.

Счетная палата назвала неблагополучной ситуацию с мусором в России, несмотря на мусорную реформу. Об этом говорится в отчёте ведомства на соответствующую тему.

Отмечается, что на свалки и полигоны до сих пор вывозится более 90% отходов, перерабатывается не более 70%. При этом свалки вредны для окружающей среды — они портят воздух, отравляют почву и воду.

Аудиторы отметили, что ликвидировать все свалки в чертах городов — как накануне поручал президент — не получится. Не поможет даже полная реализация проекта "Чистая страна", так его цель — рекультивация всего 191 свалки.

Росприроднадзор отмечает, что к моменту запуска проекта "Экология" в России насчитывалось 8323 свалки, 916 из них находились на территории городов.

Близка к критической и ситуация с официальными полигонами. цитата из сообщения Счётной палаты

Отмечается, что к 2024 году мощности полигонов ТКО будут исчерпаны в 32 регионах, до 2022 года — в 17 субъектах. При этом запускать новые полигоны нет возможности.

Ранее появилась информация о незаконном завозе строительного мусора на полигон "Новоселки".

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