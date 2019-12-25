Появилась информация о незаконном завозе строительного мусора на полигон "Новоселки"

В грузовиках на свалку везут утеплитель, пластиковую тару и другой строительный мусор.

В СМИ появилась информация о незаконном массовом завозе строительного мусора на полигон "Новоселки" в Санкт-Петербурге. Было установлено, что на грузовиках на свалку везут утеплитель, пластиковую тару, пленку, крупногабаритные древесные остатки. Данные отходы журналисты Neva.Today характеризуют как легко воспламеняющиеся.

Полигон "Новоселки" был закрыт на прием ТКО с 2017 года. С 2018 года проводится двухэтапная рекультивация городской свалки. Компания "Профистрой Северо-Запад", выигравшая контракт на проведение работ, проводит первый этап (технический) рекультивации: укрывает полигон защитным изолирующим слоем грунта и герметизирует тело свалки специальными уплотняющими материалами, в том числе для недопущения утечки свалочного фильтрата. Ведущиеся работы должны покончить с запахом от закрытой свалки, восстановить нарушенные земли и улучшить экологическую обстановку в Петербурге.

К качеству работ исполнителя у петербургской Прокуратуры и управления Росприроднадзора по Северо-Западу находились претензии. Так, Росприроднадзор в апреле 2020 года привлекал к ответственности "Центр комплексного благоустройства" (ЦКБ, заказчик работ) за нарушение утвержденного проекта рекультивации полигона. Надзорные мероприятия выявили, что на начальном этапе работ не была оборудована система дегазации из специальных перфорированных труб. Природоохранная прокуратура в сентябре сообщила, что в мелиоративном канале основания полигона "Новосёлки" были обнаружены фильтрационные стоки. Отметим, это может быть признаком нарушения технологии создания дренажа и гидроизоляции "защитного укрытия" "Новоселок".

Напомним, о завозе строительных и иных отходов на рекультивируемый полигон "Новоселки" в начале сентября рассказывали местные жители, обратив внимание на поток грузовиков, идущий к свалке. Экоактивисты Приморского и Выборгского районов сообщали, что на свалку могут незаконно завозить отходы, которые не пригодны для рекультивации. Жители организовали ряд протестных акций как у самого полигона, так и в Петербурге. Кроме того, петербуржцы обратились в Росприроднадзор с жалобами на завоз мусора. Отреагировав на обращения, надзорное ведомство вынесло предостережение в адрес ЦКБ о недопустимости использования в целях рекультивации отходов, не предусмотренных проектом, получившим положительное заключение экспертизы федерального уровня.

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