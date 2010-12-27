Счетная палата: бюджет по нацпроектам исполнен на треть

Алексей Кудрин предоставил отчетность по проделанной работе за первое полугодие 2019 года.

Председатель Счетное палаты России Алексей Кудрин сообщил через Twitter об исполнении трети государственного бюджета, выделенного на национальные проекты страны. По словам политика, сейчас 32,4 процента имеющихся средств расходовано на данные нужды.

Уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальные проекты - 32,4%, или 0,56 трлн рублей объясняет политик

Специалист ссылается на оперативные сведения Счетной палаты. Он добавил, что больше всего средств ушло на здравоохранение и науку, а меньше всего - на экологию и цифровую экономику.

Ранее Piter.tv писал о том, что Алексей Кудрин расстроен сделкой между Neste и "Татнефтью".

Фото: Twitter/Aleksei_Kudrin 33 мин.