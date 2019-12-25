Счетная палата РФ подсчитала расходы властей на цифровизацию

У Счетной палаты есть вопросы к Росрезерву.

Счетная палата России подсчитала расходы властей на цифровизацию в 2019 году. Подчёркивается, что данная статья трат Минобрнауки после слияния двух ведомств увеличилась в 11-12 раз.

Цифровые расходы также выросли у других ведомств — в том числе у генеральной прокуратуры, МВД и Росгвардии.

Счётная палата отмечает, что наличие временного ряда по IT-бюджетам в течение нескольких лет позволяет выявить аномалии в данной сфере.

Это может послужить стимулом для специальных исследований. цитата из доклада Счётной палаты

Эксперты в своей аналитической записке задаются вопросом — на что, кроме закупки компьютеров, в цифровой сфере потратило 10 миллиардов МВД. У Счетной палаты есть вопросы к Росрезерву, который планировал потратить 240 миллионов рублей на цифровизацию в 2018 году, а потратил 711 миллиардов.

Ранее Счетная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России.

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