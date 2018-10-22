Сценарист Андрей Золотарев рассказал о значимости фантастики в сегодняшнем дне

Жанр помогает взглянуть на нас с другой стороны.

На киновстрече 16 ноября, где присутствовал актер и режиссер Федор Бондарчук и два профессионала, занимавшиеся фильмом "Притяжение", петербуржцам показали процесс создания графики в картине, а также ответили на вопросы из области кино.

В ходе обсуждений сценарист Андрей Золотарев рассказал о значимости фантастики как в кино, так и в жизни. Именно в этом жанре сделано "Притяжение", на сценарием которого и работал Золотарев, и готовящееся к выходу "Вторжение". Фантастику мастер слова считает скорее оболочкой для других жанров, драмы или комедии. По мнению сценариста, фантастика развивается вместе со временем.

Наше время ускоряется. Если раньше дико фантастичным для людей был Жюль Верн, то сейчас для нас также фантастичен "Интерстеллар", например. Между этими произведениями полтора века, а нам "Интерстеллар" сейчас все равно ближе, чем тем людям "Двадцать тысяч лье под водой". С одной стороны, мы вечно догоняем, с другой фантастика рассказывает про нас сегодняшних. – говорит Золотарев

Сценарист уверен, что фантастика позволяет взглянуть на людей с другой стороны, иногда отбрасывая толерантность. В отношении с чужим существом можно быть свободным и проявить настоящую сущность.

Появление пришельцев – чужой неизвестный объект, не попадающий по категорию, нуждающуюся в толерантности. С ними мы можем выйти на конфликт. При этом неизвестность порождает страх, поэтому мы боремся с собственным страхом. – отмечает сценарист.

Кстати, трейлер "Вторжения", которое скоро выйдет на экраны, уже опубликовали.

Видео, фото: Piter.TV