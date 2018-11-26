Федор Бондарчук раскрыл секреты графики из фильма "Притяжение"

Процессом закадровой компьютерной работы он поделился на петербургском МКФ.

В субботу, 16 ноября, в одном из петербургских кинотеатров состоялась встреча горожан с известным актером и режиссером Федором Бондарчуком. Он приехал в Петербург на международный культурный форум, в рамках которого и провели киномастер-класс.

Главной темой встречи стала компьютерная графика на примере фильма Бондарчука "Притяжение". Режиссер, а также сценарист фильма Андрей Золотарев и операционный директор студии, работающей над спецэффектами, Юлия Гюне, поделились процессом создания реалистичных, но полностью нарисованных моментов картины. Закадровые секреты отшумевшего фильма сам Бондарчук разрешил заснять, но увиденные моменты новой картины, "Вторжение", которая будет знакома зрителям старыми героями, остались тайной зала.

На редких кадрах, которые, как признался Бондарчук, показываются только в профессиональных кругах, видно, как по частицам строится жилой район Чертаново, накладываются на небо облака, меняются по щелчку костюмы у пилота, двигаются пришельцы. Юлия Гюне рассказала, что созданию образа инопланетян посодействовали не только эскизы художников, но и природа – кузнечики, пауки, змеи. Некоторые движения создатели переняли именно у них. Девушка отметила, что компьютерная графика – непростое дело. Над эффектной стороной "Притяжения" работала команда более чем из ста человек.

Бывает время, когда ты боишься подойти к реализации той или иной своей затеи или фантазии, думаешь, получится ли достигнуть того, что у тебя нарисовалось в голове. Сейчас ситуация обстоит так, что у тебя нет границ – реализовать можно все что угодно. – поделился Бондарчук.

Также режиссер рассказал о своем отношению к критику BadComedian.

Видео: Piter.TV