Бондарчук: "BadComedian – показатель здоровой кинокритики"

Режиссер поддерживает деятельность известного блогера-критика.

В субботу, 16 ноября, в одном из петербургских кинотеатров горожанам показали далеко не картины из предложенной афиши. Вместо фильма в кинозале состоялась встреча с актером и режиссером Федором Бондарчуком, который приехал в Северную столицу на международный культурный форум. Успевшие взять билеты на мастер-класс петербуржцы задали режиссеру вопросы и узнали закадровые секреты работы с впечатляющей компьютерной графикой в его фильмах.

Во время обсуждения кино не мог не подняться вопрос о критике. На соответствующий вопрос из зала Бондарчук ответил, что всегда адекватно реагирует на критику и больше всего ценит блогера и критика Евгения Баженов, больше известного как BadComedian.

Если говорить о BadComedian, я поддержал его в том неприятном кейсе, когда одна кинокомпания подала на него в суд. Это показатель здоровой индустрии, здоровой кинокритики, как новое проявление видеоблогеров. Это новое проявление высказывания о кино. У BadComedian огромная аудитория, которая иногда превышает количество зрителей того фильма, что он обсуждает. – рассказал Бондарчук.

Не так давно BadComedian сообщал, что его канал может закрыться. Это было связано с тем самым судом с кинокомпанией.

Видео: Piter.TV