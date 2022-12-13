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Российский телеканал запустил прогноз погоды с ведущей, созданной нейросетью

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Снежана Туманова будет появляться в эфире пять раз в день.

Российский телеканал "СвоеТВ" запустил прогноз погоды с ведущей Снежаной Тумановой, которая была создана нейросетью. В эфир девушка будет выпускаться пять раз в сутки, после новостных роликов. Специалисты пояснили, что текст, графику и ведущую эксперты создали при помощи математической модели. В общей сложности для реализации задачи пришлось задействовать три нейросети. В СМИ добавили, что ведущая программы полностью сгенерирована компьютером, программа самостоятельно создает текст на основе прогноза Ставропольского центра по метеорологии. Аналогичная ситуация сложилась с оформлением графики на фоне картинки.

Ведущая амбициозна и ставит перед собой цель полностью заменить людей-конкурентов. При этом руководство телеканала пока не намерено отказываться и от классического варианта прогноза с ведущим-человеком.

представители телеканала

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Фото и видео: Российская газета

Теги: компьютерная графика, нейросеть, погода, прогноз погоды, снежана туманова, ставрополье, технологии
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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