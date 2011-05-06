Scania ликвидирует производство в Петербурге

Компания занималась производством и продажей грузовых автомобилей марки Scania, а также импортировала компоненты и запчасти к ним.

ООО "Скания-Питер", принадлежащее шведской компании Scania, находится в процессе ликвидации. Об этом сообщается в данных сервиса "Контур.Фокус", согласно информации, предоставленной "Деловым Петербургом".

Компания занималась производством и продажей грузовых автомобилей марки Scania, а также импортировала компоненты и запчасти к ним. В Петербурге "Скания-Питер" совместно с "МАН Трак энд Бас Продакшн РУС" владела заводом "Трак Продакшн Рус", который в Шушарах производил грузовики обеих марок. Предприятие приостановило свою работу в марте 2022 года.

В 2023 году выручка ООО "Скания-Питер" снизилась на 99% по сравнению с 2022 годом и составила 13,3 млн рублей. Чистый убыток компании достиг 136,8 млн рублей. Для сравнения, в 2021 году выручка компании превышала 3,4 млрд рублей, а чистая прибыль составляла почти 76,3 млн рублей.

Компании MAN и Scania (входят в концерн Traton, подконтрольный Volkswagen Group) в 2022 году объявили о продаже своих дилерских центров в России. Новыми владельцами этих активов стали российские дистрибьюторы.

Ранее мы сообщили о том, что производитель грузовиков Scania и MAN ликвидирован в Петербурге.

Фото: media.scania.com (Dan Boman)