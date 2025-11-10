Сборная Петербурга завоевала 14 медалей на чемпионате РФ по плаванию в Казани

Спортсмены показали блестящие результаты, выиграв все четыре эстафеты, обойдя конкурентов.

Чемпионат России по плаванию в 25-метровых бассейнах проходит в Казани, и после трех соревновательных дней команда из Петербурга уверенно возглавляет турнирную таблицу, завоевав в общей сложности 14 медалей, восемь из которых золотые. Эту информацию "Вечернему Санкт-Петербургу" подтвердили в пресс-центре петербургского Комитета по физкультуре и спорту.

Спортсмены показали блестящие результаты, выиграв все четыре эстафеты, обойдя конкурентов. Отдельно отмечено достижение Миланы Степановой, которая обновила молодежный рекорд России на дистанции первого этапа эстафеты 4×200 метров вольным стилем, проплыв за 1 минуту 54 секунды и 37 сотых.

Победителями в индивидуальных дисциплинах стали Янина Шакирова (комплексное плавание на 200 метров), Евгения Чикунова и Кирилл Пригода (оба выступили в соревнованиях на 100 метров брассом), а также Егор Корнев, ставший лучшим на дистанции 100 метров вольным стилем. Результат Корнева составил 44,99 секунды, вплотную приблизив его к рекордам национального масштаба, а также европейского и мирового уровней.

Турнир продлится еще 3 дня.

Фото: Пресс-служба Комитета по физической культуре и спорту Петербурга