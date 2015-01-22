Петербургская "Бутса" начала выступление на женском турнире по мини-футболу в формате 7х7 с разгрома "Сочи"

Уже 7 ноября запланированы финальные встречи группового этапа и старт четвертьфиналов.

Женский чемпионат России по мини-футболу формата 7×7 стартовал в Сочи одновременно с мужским турниром 8×8. Об этом пресс-служба Федерации футбола сообщила "Вечернему Санкт-Петербургу".

Соревнования собирают 20 женских команд из 16 регионов страны, разделённых на четыре подгруппы. Северная столица представлена двумя клубами: команду "Бутса" открыл турнир победой над сочинской сборной со счетом 4:0, а вторая сборная — "Добрый легион" — начнёт своё выступление вечером того же дня.

Уже 7 ноября запланированы финальные встречи группового этапа и старт четвертьфиналов. Определение чемпионки турнира состоится 8 ноября, в субботу.

Фото: пресс-служба Российского футбольного союза