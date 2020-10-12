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Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче Лиги наций

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После трёх матчей сборная России лидирует в группе.

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на московском стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счётом 1:1. В составе сборной России мяч забил Антон Миранчук. Среди турецких футболистов отличился Кенан Караман. 

После трёх матчей сборная России лидирует в группе с результатом в семь очков. Сборная Турции набрала только два очка и занимает третье место.

Ранее мы писали, что сборная Украины подверглась разгрому во Франции.

Видео: YouTube / ФОЛСТЕН

Теги: лига наций, сборная россии, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Спорт, Футбол в России и Европе,

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