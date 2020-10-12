Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче Лиги наций

После трёх матчей сборная России лидирует в группе.

Сборная России сыграла вничью с командой Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций.

Встреча прошла на московском стадионе "ВТБ Арена" и завершилась со счётом 1:1. В составе сборной России мяч забил Антон Миранчук. Среди турецких футболистов отличился Кенан Караман.

После трёх матчей сборная России лидирует в группе с результатом в семь очков. Сборная Турции набрала только два очка и занимает третье место.

Ранее мы писали, что сборная Украины подверглась разгрому во Франции.

Видео: YouTube / ФОЛСТЕН