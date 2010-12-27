Сборная России показала форму на игру с Турцией

Матч состоит 7 сентября.

Сборная России по футболу представила форму, в которой сыграет против сборной Турции в рамках матча Лиги Наций. Фото "обмундирования" игроков появилось в официальном Twitter-аккаунте команды.

На матч против турков подопечные Станислава Черчесова выйдут в белой форме. Голкипер Андрей Лунев облачиться в лазурную экипировку.

Матч между Россией и Турцией пройдет 7 сентября в 21:35 по московскому времени. Напомним, что капитаном нашей сборной в этой игроке будет Артем Дзюба.

Фото: twitter.com/TeamRussia