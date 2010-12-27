Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции
Сегодня, 20:35
0
Rybka123
162

Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции

0
 
 

Форвард сменил Игоря Акенфеева.

Нападающий "Зенита" Артем дзеба наденет копитанскую повязку в ближайшем матче сборной России. Об этом журналистам рассказал тренер Станислав Черчесов. 

Форвард станет лидером национальной команды вместо голкипера Игоря Акинфеева, не попавшего в заявку из-за травмы. место в варотах займет одноклубник Дзюбы - Андрей Лунев. Подготовка сборной началась 3 сентября. 

Свой первый матч в рамках Лиги Наций УЕФА Россия сыграет с Турцией 7 сентября в Трабзоне, через три дня подопечные Черчесова сразяться со сборной Чехии в товарещеской игре. 

Ранее на Piter. TV Дзюба назван лучшим игроком "Зенита" в августе

Фото: ФК "Зенит"

Теги:
Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

5