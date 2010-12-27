Дзюба станет капитаном сборной России в матче Лиги наций против Турции

Форвард сменил Игоря Акенфеева.

Нападающий "Зенита" Артем дзеба наденет копитанскую повязку в ближайшем матче сборной России. Об этом журналистам рассказал тренер Станислав Черчесов.



Форвард станет лидером национальной команды вместо голкипера Игоря Акинфеева, не попавшего в заявку из-за травмы. место в варотах займет одноклубник Дзюбы - Андрей Лунев. Подготовка сборной началась 3 сентября.



Свой первый матч в рамках Лиги Наций УЕФА Россия сыграет с Турцией 7 сентября в Трабзоне, через три дня подопечные Черчесова сразяться со сборной Чехии в товарещеской игре.



Ранее на Piter. TV Дзюба назван лучшим игроком "Зенита" в августе

Фото: ФК "Зенит"