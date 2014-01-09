Сборная России почтила память жертв блокады Ленинграда перед матчем с Перу

Перед матчем с Перу российские игроки растрогали фанатов.

Накануне товарищеского матча с национальной сборной Перу футболисты сборной России посетили Пискарёвское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге. Спортсмены возложили цветы к монументу "Мать-Родина", почтив память жертв блокады Ленинграда и защитников города.

В церемонии приняли участие игроки и тренерский штаб национальной команды. Вратарь сборной Матвей Сафонов отметил важность подобных мероприятий и памяти о героизме жителей города. После церемонии команда продолжила подготовку к товарищеской встрече с Перу, которая состоится 12 ноября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Следующий матч национальная сборная проведёт 15 ноября в Сочи против команды Чили.

Посещение мемориала стало частью традиции сборной — перед крупными матчами игроки возлагают цветы к памятным местам, связанным с историей страны и подвигами её защитников.

Фото: РФС