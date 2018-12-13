Сборная России по хоккею обыграла швейцарцев: подробности

Наша команда выиграла шесть матчей на групповом этапе ЧМ с общим счетом 29:3.

В матче, который состоялся вечером 19 мая в Братиславе, сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии со счетом 3:0. Наши спортсмены забросили по одной шайбе в каждом из периодов: забили Артем Анисимов (3-я минута) и дважды Никита Кучеров (26 и 55 минута). После дубля в матче Кучеров стал лучшим бомбардиром турнира. Он набрал уже 14 очков.

"Швейцария - сильная, хорошо организованная команда. Мы сыграли хорошо, реализовали свои моменты. Каких-то сюрпризов от соперника не увидели. Командная победа" - отметил главный тренер сборной России Илья Воробьев.

Последний матч на предварительном этапе турнира для россиян состоится 21 мая в 21:15 по московскому времени. Соперниками нашей сборной станут шведы. От результата этого матча зависит, на кого команды выйдут в четвертьфинале ЧМ-2019.

Фото: fhr.ru