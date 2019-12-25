Сборная России по футболу обыграла команду Мальты

Счет матча составил 2:0.

Футболисты сборной России одержали победу над своими соперниками из Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Это стало второй победой российских спортсменов под руководством тренера Валерия Карпина.

Итоговый счет матча составил 2:0. Игра прошла в Москве. Голами в ворота оппонентом отметились футболисты Федор Смолов и Зелимхан Бакаев в первом и втором тайме соответственно.

После победы в активе сборной России стало 13 очков, однако команда потеряла лидерство в группе H. В настоящее время перечень возглавляет сборная Хорватии. Замыкает тройку лидеров словаки.

Следующую игру сборная России проведет 8 октября в Казани. Ее оппонентом станет команда Словакии.

Напомним, в свой предыдущий матч российские спортсмены обыграли соперников из Кипра со счетом 2:0.

Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко впервые вышла в полуфинал US Open.

Фото: Instagram / teamrussia



