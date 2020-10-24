Следующий матч команда Сергея Базаревича проведет против Германии.

Мужская сборная России по баскетболу уступила Мексике в матче олимпийской квалификации. Команда Сергея Базаревича потерпела поражение со счетом 64:72.

Игра прошла в городе Сплит. Самым результативным в составе россиян стал Семен Антонов. Он набрал 13 очков. Лучшим в составе мексиканской команды стал Франсиско Крус - 21 очко.

Несмотря на поражение, российские баскетболисты сохраняют шансы на продолжение борьбы. В следующем матче команда сыграет против Германии. Игра пройдет 1 июля.

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Видео: YouTube / I Love Basketball