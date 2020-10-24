Мужская сборная России по баскетболу уступила Мексике в матче олимпийской квалификации. Команда Сергея Базаревича потерпела поражение со счетом 64:72.
Игра прошла в городе Сплит. Самым результативным в составе россиян стал Семен Антонов. Он набрал 13 очков. Лучшим в составе мексиканской команды стал Франсиско Крус - 21 очко.
Несмотря на поражение, российские баскетболисты сохраняют шансы на продолжение борьбы. В следующем матче команда сыграет против Германии. Игра пройдет 1 июля.
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Видео: YouTube / I Love Basketball
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