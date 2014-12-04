Мужская сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Мужская сборная России по баскетболу уступила немцам со счетом 67:69. Для выхода в следующий этап россиянам необходимо было побеждать с разницей в семь и более очков. Накануне команда Сергея Базаревича потерпела поражение от Мексики.
Российские баскетболисты пропустят вторую Олимпиаду подряд. Женской сборной на Играх в Токио также не будет.
Напомним, что в 2012 году сборная России была бронзовым призером Игр в Лондоне.
Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона.
Видео: YouTube / I Love Basketball
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