Мужская сборная России по баскетболу не смогла отобраться на Олимпиаду

Российские баскетболисты проиграли немцам и лишились последних шансов на попадание на Олимпиаду.

Мужская сборная России по баскетболу уступила немцам со счетом 67:69. Для выхода в следующий этап россиянам необходимо было побеждать с разницей в семь и более очков. Накануне команда Сергея Базаревича потерпела поражение от Мексики.

Российские баскетболисты пропустят вторую Олимпиаду подряд. Женской сборной на Играх в Токио также не будет.

Напомним, что в 2012 году сборная России была бронзовым призером Игр в Лондоне.

Ранее стало известно, что российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Уимблдона.

Видео: YouTube / I Love Basketball