Сборная Петербурга лишилась тренера по биатлону Слепова из-за допинговой дисквалификации

Решение принял спортивный арбитражный суд (CAS), отменив предыдущее постановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Биатлонист и тренер Алексей Слепов приостановил работу в тренерском штабе сборной Северной столицы. Спортсмену продлили срок дисквалификации за допинг. Об этом сообщила пресс-служба городской Федерации биатлона.

Решение о дисквалификации Слепова на 24 месяца принял спортивный арбитражный суд (CAS), отменив предыдущее постановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отстранении биатлониста на год.

Так как дисквалификация подразумевает под собой запрет на любую спортивную деятельность, он должен временно оставить работу тренера согласно закону. В том числе, ему запрещено работать с детьми.

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Фото: Пресс-служба Федерации биатлона Санкт-Петербурга