За год сборы вторсырья в Петербурге выросли в 14 раз

В прошлом году в городе удалось собрать свыше восьми тыс. тонн вторсырья.

Согласно заявлению председателя комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Александра Германа, вторичная переработка отходов в Петербурге значительно возросла при подведении итогов 2023 года. По сравнению с предыдущим годом, объём сбора вторичного сырья увеличился на 14 раз и составил более восьми тыс. тонн.

В прошлом году в городе удалось собрать свыше восьми тыс. тонн вторсырья, что превышает показатели 2022 года в 14 раз.

По словам Германа, в 2022 году в Петербурге было собрано 630 тыс. тонн вторичных материалов. Кроме того, в 2023 году город приобрел более 3,1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора. Размещение новых контейнеров планируется в течение текущего года.

Ранее мы сообщили о том, что экоцентры с приёмом вторсырья откроются в Петербурге.

Фото: АО "Невский экологический оператор"