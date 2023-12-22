Экоцентры с приёмом вторсырья откроются в Петербурге

На площадках будут созданы условия для проведения экологических мастер-классов, тематических уроков и викторин.

В Петербурге появятся экопросветительские центры с пунктами приёма вторсырья. Там дети и взрослые смогут получить информацию о рациональном использовании и переработке отходов, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В центрах будут созданы условия для проведения экологических мастер-классов, тематических уроков и викторин. Каждая площадка будет оснащена необходимой инфраструктурой для сбора вторсырья.

Первые экоцентры планируется открыть весной 2024 года. Они появятся на Дунайском проспекте и на Народной улице. При выборе районов были учтены предпочтения жителей.

За последнюю неделю января экологические службы Петербурга собрали более 4,7 тонн опасных отходов.

Фото: Пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности