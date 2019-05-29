Сборы ребенка в школу в 2025 году обойдутся в 17 925 рублей

Соцопрос рассказал о тратах родителей на подготовку детей к учебному году.

Сборы ребенка в школу в России в 2025 году обойдутся родителям в 17 925 рублей. Соответствующие данные привели исследователи в сервисе лояльности "Апельсин". Специалисты уточнили, что при этом четверть граждан страны рассчитывают потратить на эти нужды более 25 тысяч рублей. Известно, что подготовка к новому учебному году для многих начинается уже с первых дней августа. Социологический опрос проводился среди родителей учащихся с 1-го по 11-й класс. Аналитики изучили бюджеты родителей и вопросы как моральной, так и материальной готовности взрослых к отправке детей в школу.

В среднем в 2025 году сборы ребенка в школу обойдутся в 17 925 рублей. При этом 28 процентов опрошенных рассчитывают потратить свыше 25 000 рублей. результаты исследования

Отмечается, что основная доля трат для 81 процентов родителей уходит на школьную форму и обувь. В списке обязательных расходов к будущему учебному году у 60 процентов стоит канцелярия и спортивная одежда. Эксперты добавили, что семьям первоклассников приходится вкладываться сразу в весь базовый набор. Кроме формы и канцелярии им требуется приобрести учебники и рюкзак. Эти траты заявили 80 процентов родителей. Однако с возрастом корзина покупок становится точечной, основываясь на интересах самого ребенка. В старшей школе на первый план у 44 процентов выходит приобретение гаджетов (ноутбука, телефона и планшета), а также спортивной одежды (67 процентов). Рюкзак себе докупают лишь 11 процентов учащихся.

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Фото: Piter.tv