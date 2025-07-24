Директор петербургского Колледжа перечислил преимущества закона о профессионалитете

Важнейшим изменением стало предоставление права любым образовательным организациям использовать формат "профессионализм", не зависящий от победы в федеральном конкурсе.

Законодательное новшество, касающееся введения профессионализма и проведения Государственной итоговой аттестации (ГИА) в виде демонстрационного экзамена, вызвало отклик у Валерия Андреева, директора колледжа водных ресурсов Санкт-Петербурга. Свое мнение он выразил в комментарии "Вечернему Петербургу".

Необходимость создания унифицированного подхода к оценке компетенции студентов учебных заведений среднего профессионального образования долго обсуждалась среди педагогов и представителей бизнеса. Новый закон устанавливает единый стандарт оценки для всех образовательных учреждений, исключая вариативность методик проведения экзаменов и формулировки заданий. Подобная мера позволит будущим работодателям объективно оценивать уровень профессиональной подготовки будущих сотрудников по разным направлениям.

Кроме того, законом предусмотрено использование результатов госаттестации в качестве основы для независимой оценки квалификации, осуществляемой Советом по профессиональным стандартам. Раньше каждое учебное заведение создавало свои варианты заданий, часто не соответствующие критериям независимых тестов.

Важнейшим изменением стало предоставление права любым образовательным организациям использовать формат "профессионализм", не зависящий от победы в федеральном конкурсе. Это открывает возможность стопроцентного перевода всех учреждений среднего профобразования на деятельность в рамках национального проекта "Профессионализм".

Принятие данного закона обеспечит формирование чётко организованной системы подготовки специалистов среднего звена и работников массовых профессий, чьи знания и умения будут соответствовать современным образовательным и профессиональным стандартам. Одновременно появится новая структура управления образовательными процессами, основанная на опыте реализации нацпроекта "Профессионализм".

Федеральный портал правовой информации опубликовал текст закона, предусматривающего введение формы образовательного процесса "профессионализм" и форм проведения ГИА. Закон вступит в полную силу с 1 сентября 2026 года, отдельные нормы начнут действовать с момента опубликования документа.

Федеральный закон закрепляет право средних специальных учебных заведений организовывать обучение в формате "профессионализм", предполагающем тесное сотрудничество с предприятиями и включение работодателя в управление учебным процессом, включая практическую подготовку обучающихся. Во всех колледжах и техникумах создадут специальные попечительские советы, которые получат полномочия утверждать образовательные программы, планы развития учреждения и решать прочие вопросы улучшения учебной, воспитательной и административной деятельности.

Форма сдачи государственных экзаменов студентами среднеспециальных учебных заведений теперь будет представлена демонстрационным экзаменом либо иными формами, установленными Минпросвещения России для отдельных категорий учащихся: студентов творческих вузов, медицинских и фармацевтических училищ, специализированных закрытых школ-интернатов и исправительных учреждений.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России