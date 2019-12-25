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В зоне платной парковки Петербурга произошёл сбой
Сегодня, 13:21
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В зоне платной парковки Петербурга произошёл сбой

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Все вопросы относительно работы парковочного пространства в центре Петербурга необходимо направлять на круглосуточную горячую линию "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Днем среды, 5 июля, в зоне платной парковки Северной столицы случился технический сбой. В связи с этим у водителей возникли проблемы с оплатой.
Об этом сообщили представители СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Пока дорожные инспекторы приостановили фиксацию оплаты. Об устранении неполадок уведомят дополнительно: водителям принесли извинения за неудобства.

Все вопросы относительно работы парковочного пространства в центре Петербурга необходимо направлять на круглосуточную горячую линию центра по номеру 417-50-00.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам с улиц без платной парковки станут доступны парковочные разрешения.

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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